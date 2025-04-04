Более 160 млн рублей выделят на поддержку сельхозкооперативов Кубани в 2025 году

За последние семь лет сельскохозяйственным кооперативам Краснодарского края предоставили порядка 1,6 млрд рублей господдержки, сообщил заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка.

По словам вице-губернатора, став частью кооператива, фермерам легче конкурировать с крупными агрохолдингами, повышать рентабельность и расширять рынки сбыта.

«Регион участвовал в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство», разработал собственные меры поддержки кооперативов», — отметил Коробка.

Он добавил, что на Кубани насчитывается 160 кооперативов, совокупная отгрузка сельхозпродукции которых за прошлый год составила более 2 млрд рублей.

Всего с 2017 года господдержку получили 86 кооперативов: из них 24 через федеральные гранты на общую сумму 718,7 млн рублей, еще 29 кооперативов получили более 784 млн рублей по региональным грантам, а оставшиеся — 97,2 млн рублей субсидий.

В этом году на господдержку кубанских сельхозкооперативов предусмотрели свыше 160 млн федеральных и краевых средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», в каждом муниципалитете региона есть фермерские кооперативы. Количество сельхозкооперативов в крае выросло вдвое за семь лет. Подробнее о том, зачем нужны кооперативы, какую поддержку им предоставляют и об успешный примерах кооперативов — читайте в нашей статье.