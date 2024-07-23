Сову изъяли у уличного фотографа в Адлере
Происшествия
23.07.2024 12:14
Незаконный бизнес 35-летний местный житель организовал на улице Лазурной.
В качестве реквизита фотограф использовал сову. Установили, что мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Документов на птицу у фотографа также не было.
В отношении нарушителя составили два административных протокола, сову изъяли и передали специалистам, сообщает УМВД России по Сочи в Telegram.
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