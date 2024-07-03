На Кубани у уличных фотографов изъяли лемуров, сов, домашних голубей и попугаев

На курортах Краснодарского края продолжается работа по пресечению незаконных фотосессий с животными.

В Геленджике 27-летний и 30-летняя краснодарцы на набережной предлагали памятное фото с тремя совами сипухами и двумя домашними голубями. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Птиц изъяли и поместили в контактный зоопарк Геленджика, их состояние оценят ветеринары.

В Анапе на набережной «Паралия» села Витязево полицейские обнаружили двух 26-летних местных жителей, которые организовали платные фотосессии с попугаем и парой лемуров. Организаторы предоставили документы на животных и птицу, но на ведение коммерческой деятельности разрешение отсутствовало. Полицейские составили на обоих правонарушителей протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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