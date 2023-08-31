Современный фельдшерско-акушерский пункт построили в Крымском районе

Амбулаторию откроют в хуторе Плавненском на улице имени Фадеева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медпомощь здесь будут получать более 800 жителей.

Строители уже установили модульный ФАП и благоустроили близлежащую территорию. Закуплено необходимое медоборудование. Сейчас завершается подготовка документов для лицензирования медучреждения.

Всего в этом году в различных районах Кубани в рамках профильного нацпроекта появится 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них пять уже установили — в хуторах Фокин Первый, Большой Разнокол, Аджановка, Орджоникидзе и Плавненском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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