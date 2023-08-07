Более 150 единиц оборудования за пять лет установили в медучреждениях Краснодарского края по нацпроекту

Его закупили согласно региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение».

«За время реализации проекта — с 2019 года — поставили более 150 единиц медоборудования, в том числе 25 «тяжелого». Часть из них передали в региональные и первичные сосудистые центры», — сообщил глава краевого минздрава Евгений Филиппов.

Он добавил, что также по профильному нацпроекту в кубанские медучреждения закупают лекарственные препараты. С начала этого года в больницы региона поставили семь единиц медоборудования, еще три установят до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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