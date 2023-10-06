Современные очистные сооружения построят в Лазаревском районе Сочи

Новый объект появится в поселке Якорная Щель. С его жителями 6 октября встретился глава Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи реализуют крупные проекты по обновлению и строительству инженерных объектов и сетей благодаря вниманию президента, правительства и поддержке губернатора Кубани, подчеркнул Копайгородский.

«Здесь в 1980-х годах прошлого века планировали ОСК, однако стройка вскоре остановилась. Мы расчистим площадку и возведем технологичный объект, отвечающий всем современным стандартам экологии. Он необходим микрорайону, где уже сейчас живут около 20 тыс. сочинцев» — отметил мэр.

По его словам, строительство новой очистной системы начнется в начале 2024 года. Ее производительность составит 10 тыс. куб. м воды в сутки. В ближайшее время строители должны демонтировать старые сооружения и расчистить территорию.

«Только по государственной программе Краснодарского края к 2025 году предусмотрена реконструкция 6 ключевых объектов системы водоотведения города, а также введение новых мощностей в Лазаревском районе», — написал Копайгородский в Telegram.

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