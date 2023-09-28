Главы Сочи и Краснодара вошли в топ-15 «Национального рейтинга мэров»

По итогам исследования за август-сентябрь мэр Сочи Алексей Копайгородский занял 3 место рейтинга, глава Краснодара Евгений Наумов — на 14 позиции.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе досталось главе Казани Ильсуру Метшину. Закрыл тройку лидеров мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Эксперты отметили, что глава города-курорта закрепился в топ-3 рейтинга наиболее эффективных градоначальников страны благодаря тому, что обладает весомым уровнем современных компетенций и доверия населения, элит и Центра.

«В сентябре исполнилось четыре года работы Алексея Копайгородского на посту главы Сочи. Все это время в приоритете у муниципальных властей — социальные вопросы. Так, с каждым годом снижается дефицит мест в образовательных учреждениях города-курорта. Это стало следствием активного участия команды Копайгородского во всех федеральных и краевых государственных программах строительства, а также нацпроектах», — отметил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Он добавил, что в этом году турпоток в Сочи показывает устойчивый рост. В городе организовали летний оперштаб для мониторинга качества предоставляемых услуг и соблюдения мер безопасности. Успешные муниципальные практики, внедряемые по инициативе Алексея Копайгородского, показали свою эффективность.

Мэр Краснодара Евгений Наумов занял 14 место в рейтинге. По словам экспертов, он уделяет большое внимание строительству социальных объектов в краевой столице.

«Следует отметить, что к началу нового учебного года в городе открылись пять новых школ, восемь детских садов и ФОК на улице имени Вавилова. До конца года в планах — строительство еще 6 школ, 17 дошкольных учреждений, 2 спорткомплексов и поликлиники», — рассказал Малькевич.

Также глава Краснодара делает упор на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, принимает участие в решении проблем обманутых дольщиков. Кроме того, при его поддержке организовали закупку и доставку необходимой техники, продовольствия, медицинских препаратов и других необходимых вещей для бойцов в зоне СВО. Помощь предоставляется и семьям участников спецоперации.

«Администрацией города налажено взаимодействие с бизнесменами, волонтерами и молодежью по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Команда мэра оказывает поддержку благотворительному фонду «Основа». За счет фонда помогли более чем 235 семьям мобилизованных, добровольцев и контрактников, находящихся в зоне СВО, на общую сумму более 11,5 млн рублей», — цитирует Малькевича пресс-служба Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

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