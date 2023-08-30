Губернатор Кубани вошел в первую группу лучших глав регионов «Национального рейтинга»

Исследование за июль-август, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Так, эксперты отмечают, что в Краснодарском крае расходы бюджета составят 503,7 млрд рублей. При этом большую часть направили на развитие социальной сферы.

«Все выплаты обеспечены в полном объеме, социальные пособия проиндексированы. Это стало возможным благодаря устойчивому росту собственных доходов. В первом полугодии в бюджет региона уже мобилизовали 177 млрд рублей налоговых и неналоговых отчислений. Это на 39,5 млрд рублей больше соответствующего периода 2022 года», — отметил журналист, член Общественной палаты России, сопредседатель Координационного совета ОП РФ по развитию и интеграции новых регионов Александр Малькевич.

Отдельно отмечается и уникальная мера поддержки на Кубани – врачам, учителям и соцработникам предоставляют 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке.

«В 2022 году этим воспользовались 900 человек, а в 2023 уже 828 жителей подали заявления на получение средств, из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 – необходимые средства. Программу продолжат и в 2024 году», — добавил Малькевич.

Краснодарский край взял шефство над Херсонской областью. По словам эксперта, между регионами сложилось много связей.

«Председатель правительства Херсонской области — бывший мэр Краснодара и бывший вице-губернатор края. А еще в Херсонщину переехала часть команды Вениамина Кондратьева, чтобы помогать ей развиваться», — отметил эксперт.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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