Краснодарский край занял первое место по уровню средней зарплаты в ЮФО

Средняя номинальная начисленная зарплата на Кубани, по данным на май, составила 55,7 тыс. рублей.

Согласно основным показателям социально-экономического положения регионов ЮФО за январь-июнь, средняя зарплата в Краснодарском крае на 800 рублей больше, чем в Астраханской области, которая оказалась на втором месте рейтинга. Топ-3 этого списка за Ростовской областью — 51,1 тыс. рублей.

В других субъектах Южного федерального округа средняя зарплата не превышает 50 тыс. рублей. Например, в Севастополе и Крыме она равна 45,9 тыс. и 45,6 тыс. рублей соответственно, а в Адыгее — 45,5 тыс. рублей.

Самая низкая средняя зарплата среди субъектов ЮФО в Калмыкии — 42,1 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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