Современное компьютерное оборудование получат 40 объектов образования на Кубани

В 2024 году современное компьютерное оборудование для 40 объектов образования закупят по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные панели и видеокамеры для конференций получат 38 школ и два техникума. Школьники и студенты смогут готовиться к олимпиадам, решать задачи по программированию, дистанционно участвовать в конкурсах.

«В 2023 году техникум в Тимашевске и 40 школ в 11 муниципалитетах оснастили компьютерным оборудованием. В текущем году новую технику получат еще 40 объектов образования. Это позволит использовать передовые методы и технологии обучения, поможет в организации внеурочных занятий», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

За последние четыре года в рамках нацпроекта «Образование» компьютерным оборудованием обеспечили 396 образовательных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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