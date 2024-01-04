Кондратьев: еще 73 «Точки роста» откроют в Краснодарском крае в 2024 году

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что специальные образовательные центры на базе сельских школ помогают детям развивать способности и получать самые современные знания.

Глава региона добавил, что в «Точках роста» школьники изучают основы робототехники, занимаются в цифровых лабораториях и активно осваивают разные компьютерные программы. Благодаря полученным знаниям они смогут достойно представлять Краснодарский край на конкурсах разного уровня.

«В прошлом году мы открыли 67 таких площадок, в планах на 2024 год – еще 73 в 27 муниципалитетах. Таким образом, в каждой третьей сельской школе заработает «Точка роста», — рассказал Кондратьев.

«Точки роста» в школах Кубани создают с 2019 года в рамках национального проекта «Образование». За несколько лет в регионе открыли уже 532 образовательных центра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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