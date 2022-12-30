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В 2022 году в Краснодарском крае открыли 136 центров «Точка роста»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-v-krasnodarskom-krae-otkryli-136-tsentrov-tochka-rosta
В 2022 году в Краснодарском крае открыли 136 центров «Точка роста»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инфраструктуру отрасли образования на Кубани обновили благодаря нацпроекту «Образование».

Образовательные центры «Точка роста» естественно-научной направленности оснащены цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии, ноутбуками, микроскопами, робототехническими наборами и роботами-конструкторами.

Всего с 2020 года в крае открыли 465 «Точек роста», в этом году — 136. Там учащиеся сельских школ получают дополнительное образование, учатся создавать видеоролики, презентации и фильмы, играть в шахматы.

«Благодаря нацпроекту более 200 тыс. кубанских школьников получили возможность работать на новейшем оборудовании и приобретать необходимые навыки. Модернизация образования уже дает положительные результаты», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Технику нового поколения в нынешнем году получили 125 школ. В школе № 4 Тимашевска открыли центр цифрового образования «IT-куб». В школе № 1 Анапы появился детский технопарк «Кванториум». Там для школьников проводят занятия по робототехнике, 3D-моделированию, а также знакомят их с основами программирования и разработкой приложений.

Также по итогам ЕГЭ средний балл в крае выше среднего по России по большинству предметов. Максимальный балл по экзаменам получили 197 выпускников, 7 человек получили 100 баллов по двум предметам, выпускник из Белоглинского района — по трем.

Кроме того, улучшилось качество подготовки медалистов — награды «За особые успехи в учении» получили 2,3 тыс. выпускников. По результатам независимой оценки школьники Кубани показывают высокий уровень вовлеченности в образовательный процесс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: школьников-лауреатов премии администрации края наградили в Краснодаре.

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