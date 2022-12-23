Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК

Видео с конструкцией из досок и елочных шаров, установленной возле районного Дома культуры, опубликовали в соцсетях местные жители.

Многим тимашевцам нетрадиционная елка не понравилась — они не ожидали увидеть современное искусство вместо привычного новогоднего дерева.

«Сначала подумали, что это шутка. Ни у кого такой нет, отличились: шурупы, доски неструганые. Шатается все, как свинарник», — комментирует жительница Тимашевска.

В районном Доме культуры имени Толстых прокомментировали установку современной елки.

«Нам очень приятно, что наша инсталляция стала столь популярна. Мы принимаем все комментарии, и негативные, и позитивные, спасибо. Огромная просьба: не воспринимать эту конструкцию как канонический символ нового года. Елка стоит у нас в фойе, и хоровод на утренниках дети будут водить вокруг зеленой красавицы. Мы также приглашаем всех на наши мероприятия. Всем добра», — цитирует заявление представителей Дома культуры местный Telegram-канал.

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