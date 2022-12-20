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Кладбищенская елка: жители обеспокоились, что дерево с погоста установят у роддома в Славянске-на-Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kladbishhenskaya-elka-zhiteli-obespokoilis-chto-derevo-s-pogosta-ustanovyat-u-roddoma-v-slavyanske-na-kubani
Кладбищенская елка: жители обеспокоились, что дерево с погоста установят у роддома в Славянске-на-Кубани
Кладбищенская елка: жители обеспокоились, что дерево с погоста установят у роддома в Славянске-на-Кубани

Информацию о том, что елку, спиленную на новом кладбище в Славянске-на-Кубани, планируют установить на территории поликлиники около роддома, опровергли в администрации города.

В редакцию интернет-портала «Кубань 24» обратились обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что на новом кладбище пилят ель. Очевидцы предположили, что эту елку к Новому году планируют установить под окнами роддома.

«Помимо того, что это вред природе, так это ужасно с этической точки зрения. Дерево впитало столько боли людей и теперь его вместе с могильной землей хотят установить там, где рождаются детки», — написали местные жители.

В пресс-службе администрации города опровергли эту информацию.

«Это аварийный спил дерева. Этой елки не будет на территории города», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в мэрии Славянска-на-Кубани.

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