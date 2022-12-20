Кладбищенская елка: жители обеспокоились, что дерево с погоста установят у роддома в Славянске-на-Кубани
Общество
20.12.2022 21:44
Информацию о том, что елку, спиленную на новом кладбище в Славянске-на-Кубани, планируют установить на территории поликлиники около роддома, опровергли в администрации города.
В редакцию интернет-портала «Кубань 24» обратились обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что на новом кладбище пилят ель. Очевидцы предположили, что эту елку к Новому году планируют установить под окнами роддома.
«Помимо того, что это вред природе, так это ужасно с этической точки зрения. Дерево впитало столько боли людей и теперь его вместе с могильной землей хотят установить там, где рождаются детки», — написали местные жители.
В пресс-службе администрации города опровергли эту информацию.
«Это аварийный спил дерева. Этой елки не будет на территории города», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в мэрии Славянска-на-Кубани.
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