Современная трехэтажная школа открылась в Абинском районе

Это одна из девяти школ, открывшихся в этом учебном году на Кубани. Учебное заведение уже приняло первых учеников. Для комфортного обучения детей здесь есть все. Так, вместо обычной библиотеки появился целый библиотечно-информационный комплекс. Благоустроили школу не только внутри. Позаботились и о территории вокруг нее.

В школе оборудовали целое спортивное ядро, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, а также беговые дорожки. В ноябре школа готовится отметить свое 150-летие. К юбилею открылся новый блок для начальных классов.

«Раньше мы учились в две смены, благодаря новому зданию получилось сесть в одну. Это позволило направить вечернее время на кружки и т.д.» — говорит директор школы № 4 Абинска Ольга Кравец.

Школу оснастили современными учебными кабинетами и интерактивным оборудованием. С учетом современных требований оснащены 16 учебных кабинетов, актовый зал и пищеблок с обеденным залом на 208 мест

«Мои самые трепетные воспоминания о школе связаны со столовой, сегодня на обед запеканка со сгущенкой», — сообщает корреспондент Николай Тихий.

Коллектив школы, насчитывающий 69 учителей, с большим энтузиазмом встретил новые изменения. Педагог начальных классов Ольга Доновская с 35-летним стажем отметила, что обучать в таких условиях — одно удовольствие.

Также не забыли и о территории вокруг школы. В рамках благоустройства территории был обустроен уютный сквер с лавочками, где можно будет отдохнуть после занятий.

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