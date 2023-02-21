Совфед: применение комплексного подхода в системе образования — востребованное предложение

Заявление президента России Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения прокомментировала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, такое предложение сейчас «ждут общество, промышленный сектор и экономика», но нужно рассмотреть, сколько лет должно длиться обучение и где следует оставить специалитет.

«Мы обсуждали эту тему год назад. Нами подготовлен законопроект по этому направлению, суть которого в том, что там, где для экономики страны нужен специалитет, разрешить исключительно такую форму подготовки. Безусловно, этот переход не может быть резким», — рассказала Гумерова.

Сенатор добавила, что нынешние студенты должны получить полноценные дипломы. Те направления, которые обозначил президент, потребуют более комплексного подхода. Также она отметила, что нужно отдельно отметить программу подготовки рабочих кадров.

«Очень много у нас обращений от субъектов, что остро не хватает и профориентационной работы, и устарела инфраструктура среднепрофессиональных образовательных организаций. Очень важно, что будет продолжен ремонт и строительство школ, детских садов, спортивных учреждений. И в рамках нацпроектов эти деньги с 2025 года будут ритмично до регионов России доводиться», — цитирует Лилию Гумерову RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.