Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Политика
30.11.2022 16:57
Совет Федерации РФ 30 ноября одобрил поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Запрет распространяется на информацию, которая демонстрирует — в продукции для детей и рекламе — или пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, педофилию и смену пола. Поправки касаются кино, СМИ, рекламы и продажи товаров, содержащих запрещенную информацию.
Кроме того, одобрили изменения в Кодекс об административных нарушениях — это позволит привлекать к ответственности нарушителей. Мониторинг по выявлению противозаконной информации будет вести Роскомнадзор, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
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