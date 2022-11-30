Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Совет Федерации РФ 30 ноября одобрил поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Запрет распространяется на информацию, которая демонстрирует — в продукции для детей и рекламе — или пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, педофилию и смену пола. Поправки касаются кино, СМИ, рекламы и продажи товаров, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, одобрили изменения в Кодекс об административных нарушениях — это позволит привлекать к ответственности нарушителей. Мониторинг по выявлению противозаконной информации будет вести Роскомнадзор, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.