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Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovfed-odobril-paket-zakonov-o-zaprete-propagandy-lgbt-pedofilii-i-smeny-pola
Совфед одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Фото пресс-службы Совета Федерации РФ

Совет Федерации РФ 30 ноября одобрил поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Запрет распространяется на информацию, которая демонстрирует — в продукции для детей и рекламе — или пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, педофилию и смену пола. Поправки касаются кино, СМИ, рекламы и продажи товаров, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, одобрили изменения в Кодекс об административных нарушениях — это позволит привлекать к ответственности нарушителей. Мониторинг по выявлению противозаконной информации будет вести Роскомнадзор, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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