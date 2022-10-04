Совфед одобрил договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Политика
04.10.2022 10:46
Члены Совета Федерации 4 октября на пленарном заседании единогласно одобрили законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Документы о принятии в состав РФ новых территорий подписали в Москве 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В них говорится об установлении границ новых субъектов. Со дня принятия регионов в состав РФ в стране создадут две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Главы новых субъектов получат статус губернаторов.
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