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Совфед одобрил договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Политика
04.10.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovfed-odobril-dogovory-o-prinyatii-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej-v-sostav-rf
Совфед одобрил договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Фото senatinform.ru

Члены Совета Федерации 4 октября на пленарном заседании единогласно одобрили законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Документы о принятии в состав РФ новых территорий подписали в Москве 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В них говорится об установлении границ новых субъектов. Со дня принятия регионов в состав РФ в стране создадут две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Главы новых субъектов получат статус губернаторов.

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