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Госдума ратифицировала вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Политика
03.10.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-ratifitsirovala-vhozhdenie-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej-v-sostav-rf
Госдума ратифицировала вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Такое решение депутаты Госдумы приняли единогласно во время заседания 3 октября. Теперь в составе РФ представлено 89 регионов.

«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», — написал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей становятся государственной границей России. В новых регионах уже начало действовать законодательство и другие нормативные правовые акты РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении в состав РФ.

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