Советы врача: почему мы заедаем стресс и как от этого избавиться
Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН), врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер рассказала, почему при стрессе меняется пищевое поведение человека.
По словам эксперта, люди воспринимают стресс по-разному, у кого-то аппетит может снизиться.
«Нервная система посылает сигнал надпочечникам, чтобы они вырабатывали гормон стресса — адреналин. Он приводит человека в состояние физического возбуждения, чтобы тот мог быстро принять решение о дальнейших действиях — «бей или беги». Есть тут некогда. Если стресс сохраняется, надпочечники выделяют другой гормон — кортизол. В отличие от адреналина, он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, создавая своеобразный запас на худшие времена. Предполагается, что кортизол повышает уровень «гормона голода» грелина, в то время как уровень лептина — «гормона сытости» — падает», — объяснила Гизингер.
После окончания стрессового периода уровень кортизола должен снизиться, однако если этого не происходит, кортизол продолжает выделяться и вызывает систематическое переедание. И выбирают люди пищу с высоким содержанием жира и сахара.
Чтобы перестать бесконечно потреблять еду, для начала нужно признать проблему, отмечает эксперт.
«Если вы набираете вес или отметили его резкое снижение, при этом есть тревога, раздражительность, подавленность, следует внимательно отнестись к своему состоянию. При постоянном стрессе и проблемах с весом нужно обратиться к врачу. Комплексное лабораторное обследование поможет оценить состояние организма и понять, связаны жалобы только со стрессом или есть патология какого-либо органа», — цитирует врача RT.
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