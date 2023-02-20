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Советы диетолога: как есть блины каждый день и не навредить фигуре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovety-dietologa-kak-est-bliny-kazhdyj-den-i-ne-navredit-figure
Советы диетолога: как есть блины каждый день и не навредить фигуре
Фото unsplash.com

Главным блюдом Масленицы, которая в этом году продлится с 20 по 26 февраля, являются блины со всевозможными начинками. О том, можно ли есть блины каждый день и не набрать вес, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

По ее мнению, блины можно есть и один раз за всю Масленицу, и каждый день в течение праздничной недели. В первом случае, можно позволить себе съесть от четырех до шести блинов в зависимости от их размера и толщины. Если же блинов хочется каждый день, стоит соблюдать некоторые ограничения.

«Если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре. На один блин приходится в среднем 120-150 килокалорий, что не так мало. Выбирайте несладкие начинки. Блины с вареньем, топленым маслом или жирной сметаной в любом случае нужно рассматривать как десерт и употреблять в ограниченных количествах», — сказала Нефедова.

Она подчеркнула, что блины могут быть полезными, если правильно выбрать муку и начинку. Пшеничную муку можно заменить цельнозерновой, гречневой или полбяной. Также рекомендуется уменьшить количество сахара, а в качестве начинки использовать хорошую жирную рыбу. Можно еще купить сковородку, которая позволяет жарить без масла приводит слова диетолога радио Sputnik.

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