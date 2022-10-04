Советский Союз 65 лет назад запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли
Общество
04.10.2022 13:09
Так, 4 октября 1957 года СССР, обогнав США, открыл «окно» в космос. Был запущен первый искусственный спутник Земли. Диаметр конструкции составил 58 см, а вес — чуть больше 83 кг.
Кубанец Михаил Мамай принимал участие в этом историческом запуске.
«Перед запуском первого спутника 21 августа 1957 произошел первый успешный запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур на Камчатку. И я первый раз участвовал в этом запуске. И потом уже были уверены, что космос будет за СССР», — рассказал ветеран космодрома «Байконур» Михаил Мамай.
«Спутник-1» сделал 1 тыс. 440 витков вокруг Земли. На орбите он пробыл 92 дня.
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