Совет врача: что такое медвежья болезнь и как с ней бороться

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о том, что на фоне стресса у людей может проявиться медвежья болезнь.

Медвежьей болезнью называют непреодолимое желание опорожнить кишечник на фоне сильного эмоционального состояния, стресса или волнения. Часто с этим сталкиваются молодые люди, студенты или школьники. Однако такое нарушение работы организма может коснуться любого человека.

«Это определенная особенность реагирования нервной системы. На фоне эмоционального напряжения происходит резкий выброс адреналина и других гормонов стресса. Активизируется нервная система, наряду с этим сокращаются мышечные волокна толстой кишки, что приводит к диарее. Это психосоматическое состояние, возможными проявлениями которого могут быть также нервный тик, нарушение дыхания», — пояснила Маргарита Арзуманян.

При такой реакции на стресс врач советует незамедлительно обратиться к специалисту. Пациентам назначают лекарства против диареи, спазмолитики, седативные, а также консультации психотерапевта, приводит слова диетолога радио Sputnik.

Читайте также: в каком возрасте пора менять образ жизни и рацион.