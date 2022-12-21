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Совет врача: что такое медвежья болезнь и как с ней бороться

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovet-vracha-chto-takoe-medvezhya-bolezn-i-kak-s-nej-borotsya
Совет врача: что такое медвежья болезнь и как с ней бороться
Фото Sora Shimazaki, pexels.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о том, что на фоне стресса у людей может проявиться медвежья болезнь. 

Медвежьей болезнью называют непреодолимое желание опорожнить кишечник на фоне сильного эмоционального состояния, стресса или волнения. Часто с этим сталкиваются молодые люди, студенты или школьники. Однако такое нарушение работы организма может коснуться любого человека.

«Это определенная особенность реагирования нервной системы. На фоне эмоционального напряжения происходит резкий выброс адреналина и других гормонов стресса. Активизируется нервная система, наряду с этим сокращаются мышечные волокна толстой кишки, что приводит к диарее. Это психосоматическое состояние, возможными проявлениями которого могут быть также нервный тик, нарушение дыхания», — пояснила Маргарита Арзуманян.

При такой реакции на стресс врач советует незамедлительно обратиться к специалисту. Пациентам назначают лекарства против диареи, спазмолитики, седативные, а также консультации психотерапевта, приводит слова диетолога радио Sputnik.

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