Бурная молодость: врач рассказала, в каком возрасте нужно менять образ жизни и рацион

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По словам врача-терапевта Марии Черняевой, организм начинает иначе реагировать на алкоголь, сладкие и жирные продукты после 40 лет.

Обычно в этом возрасте организм начинает требовать более бережного отношения. Однако иногда привычки, которые появились в молодости, нужно менять уже в 25–30 лет, отмечает терапевт.

«Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин», — сказала Мария Черняева.

Из-за нарушения метаболизма после 40 лет злоупотреблять вредной пищей не стоит — могут быть негативные последствия.

«По обращениям пациентов мы видим, что в этом возрасте у многих начинает расти вес, хотя они не меняли рацион. Это объясняется нарушением метаболизма. Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли», — цитирует врача радио Sputnik.

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