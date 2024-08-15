Совет по военной безопасности приграничных территорий создали в России

Задача нового госоргана — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих жителей трех российских регионов на границе с Украиной.

Так, 15 августа глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел первое заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. На совещании шла речь о трех областях России.

«Моим приказом в Министерстве обороны РФ создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — цитирует Белоусова RT.

Совет будут собирать как минимум раз в неделю. В него вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.

В Минобороны подчеркнули, что новый орган не будет подменять оперативное управление войсками.

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