Совет по внедрению инноваций в приоритетных отраслях экономики создали на Кубани

В состав совета вошли представители органов власти, вузов и бизнеса, а также главы организаций, оказывающих меры господдержки.

Основными целями совета являются реализация государственной инновационной политики в регионе, интеграция науки и образования, а также сохранение и развитие инновационного потенциала. Председателем совета назначили вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Руппель подчеркнул, что инновационные разработки стимулируют развитие всех сфер экономики.

«У нас есть много компаний, научных сообществ и отдельных инноваторов, которые эти разработки генерируют. И есть потребность от бизнеса и социального сектора в решении определенных задач. Изначально мы планировали совет исключительно по технологическому развитию, но поставили себе более амбициозные задачи. Новый совет станет постоянным каналом взаимодействия для всех сфер общества и обеспечит устойчивое внедрение инновационных решений в реальный сектор экономики», — сказал Руппель.

В числе задач, которые будет решать совет, — разработка предложений по улучшению региональной инновационной политики. Предложения будут вносить с точки зрения правового регулирования, мер поддержки, реализации механизмов государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край предложит Правительству РФ повысить ввозные пошлины на импортные вина.