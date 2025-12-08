Совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное из выступления Путина

Президент России Владимир Путин 8 декабря провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Традиционно глава государства проводит в конце года Совет, чтобы оценить достижения национальных целей развития.

— Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан.

— Введен корпоративный демографический стандарт. С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей.

— К сожалению, негативная тенденция сохраняется: рождаемость продолжает снижаться.

— Все национальные проекты должны прямо или опосредованно влиять на решение проблем демографического развития. Нужны комплексные решения для перелома негативных демографических тенденций.

— Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу.

— Правительство подготовило план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.

— Экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации. И в этой связи нужно усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах.

— Необходимо ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов.

— Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка.

— Результатом нацпроектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе.

— Нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России.

— Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт.

— Нужно ускорить реализацию проектов технологического лидерства, стимулировать в стране более квалифицированную занятость.

— Большая часть ориентиров на текущий год достигнута. В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья, растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий, достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере мирного атома.

По материалам пресс-службы Кремля и РИА «Новости».

