Президент России Владимир Путин вечером 4 декабря прибыл с двухдневным государственным визитом в Индию. В Нью-Дели 5 декабря состоялись официальные переговоры на высшем уровне.

В Хайдарабадском дворце Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры длились более двух часов.

— Отношения стран носят очень глубокий исторический характер и Россия очень дорожит этим. Моди отметил, Путин заложил основу стратегического партнерства стран 25 лет назад.

— Россия удовлетворена результатами состоявшихся переговоров в Индии. Страны подписали солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации.

— Объем торговли между РФ и Индией по итогам 2025 года по прогнозам останется на уровне 2024 года.

— Страны договорились обеспечить программу экономического сотрудничества до 2030 года. Это поможет торговым инвестициям двух стран быть более диверсифицированными и сбалансированными и достигнуть объема торговли в размере 100 млрд долларов.

— Россия является надежным поставщиком энергоресурсов Индии и далее будет обеспечивать бесперебойную поставку топлива.

— АЭС «Куданкуламы» внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии. Два из шести реакторов, реакторных блоков уже подключены к энергосети.

— РФ и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине.

— Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Появление зоны будет способствовать наращиванию коммерческих связей между странами.

— Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты во взаиморасчетах, их доля в коммерческих сделках составляет уже 96%.

— Страны являются друг для друга важными партнерами в торговле, инвестициях и технологиях.

— РФ и Индия готовы активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике.

— В Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод. Он будет создавать противоопухолевые лекарства.

— Канал RT India поможет индийской аудитории узнать РФ и получать объективную информацию о том, что происходит в стане.

— Из года в год увеличиваются взаимные туристические потоки между Россией и Индией.

По материалам РИА «Новости».

