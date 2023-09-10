Совет по правам человека следит за соблюдением избирательных прав жителей Кубани

О работе совета при Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека рассказал председатель Андрей Зайцев.

Он отметил, что внимание совета по правам человека было сосредоточено, в первую очередь, на двух категориях населения — гражданах, находящихся в местах заключения и людях с ОВЗ.

«В составе рабочей группы председатель общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края и член объединенного общественного штаба первый же день выборов посетил СИЗО № 1, № 2 и № 3, которые находятся, соответственно, в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Совместно с представителями УФСИН он проверил, насколько соблюдаются избирательные права заключенных. Этот мониторинг показал, что нарушений не было. Все желавшие принять участие в голосовании, это сделали», — сказал Зайцев.

Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека также сообщил, что в крае из 4 млн избирателей порядка 400 тыс. человек — лица с ограниченными возможностями здоровья. В том числе, около 100 тыс. человек имеют нарушения опорно-двигательного аппарата.

«В составе рабочей группы совместно с избиркомом наши члены совета провели мониторинг, показавший, что 96% участковых избирательных комиссий располагаются на первом этаже в зоне пешей доступности. Там, где второй этаж, избирателям помогают добровольцы», — сказал Зайцев.

Он также отметил возросшую правовую грамотность как организаторов, так и участников этих выборов и рассказал, что всеми случаями, нуждающимися в проверке, уже занимаются юристы.

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