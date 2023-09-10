Любовь Попова: выборы в Краснодарском крае очень динамичные

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова 10 сентября рассказала о ходе выборов на Кубани.

Она отметила, что грубых нарушений в ходе выборов за 9 и 10 сентября не зафиксировано.

«Надо сказать, что выборы очень динамичные. Ситуация очень конкурентная и соперничество между партиями и между кандидатами мы ощущаем, но грубых нарушений за 9 и 10 сентября мы не зафиксировали. Хотя в некоторых городах и районах были обращения в территориальные избирательные комиссии и избирательные участковые комиссии. Безусловно им будет дана правовая оценка», — сказала Попова.

Она также подчеркнула, что крайизбирком обращений о нарушениях не поступало.

«После подсчета голосов будет ясно, как реагировать на те или иные заявленные нарушения», — сказала председатель краевой общественной палаты.

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