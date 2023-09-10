Игорь Михеев: явка на выборы в Краснодарском крае достаточно хорошая

Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края Игорь Михеев прокомментировал ход второго дня выборов в Краснодарском крае.

Михеев отметил, что голосование прошло без особых эксцессов.

«В 20:00 закрываются участки для избирателей. С этого момента начинается процедура предусмотренная Федеральным законом, по подсчету голосов, которая, как обычно, начнется с погашения неиспользованных бюллетеней. Сегодня на 15:00 активность избирателей составила 36,62%, это средняя цифра по краю. Я полагаю, что, с учетом того, что у нас нет региональных и федеральных кампаний, явка достаточно хорошая», — сказал Михеев.

Он напомнил о том, что ранее выборы признавались недействительными, если явка на них составляла менее 20%, и подчеркнул, что имеющиеся на 15:00 цифры даже по старым стандартам свидетельствуют, что выборы состоялись.

Он рассказал, что в подсчете голосов комиссиям помогут технические средства. Сорок участков оснащены КОИБ, еще 725 участков имеют современное компьютерное ПО для изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом. Единственным участком, где протокол будет вестись вручную , станет участок в больнице Туапсе.

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