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На избирательных участках Кубани 10 сентября работают 3 тыс. 589 наблюдателей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-izbiratelnyh-uchastkah-kubani-10-sentyabrya-rabotayut-3-tys-589-nablyudatelej
На избирательных участках Кубани 10 сентября работают 3 тыс. 589 наблюдателей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, во второй день голосования на избирательных участках Краснодарского края работают 3 тыс. 589 наблюдателей от кандидатов, избирательных соединений и субъектов общественного контроля.

Также присутствуют наблюдатели в территориальных избирательных комиссиях.

Избирательную кампанию освещают более 40 аккредитованных СМИ, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Голосование завершится в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.

Читайте также: опровергнут фейк о незаконном удалении наблюдателя с участка в Краснодаре.

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