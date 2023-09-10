Опровергнут фейк о незаконном удалении наблюдателя с участка в Краснодаре

В краевой Общественный штаб по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан сообщили, что 9 сентября наблюдателя от кандидата партии КПРФ якобы «незаконно выдворили» с участка 21-34 в Карасунском Краснодара. Информация оказалась недостоверной.

Общественный наблюдатель, находившийся на этом участке, сообщил, что наблюдатель от кандидата присутствовал на месте с открытия и препятствовал работе избирательной комиссии. По словам председателя УИК, наблюдатель осуществлял деятельность, похожую на фото- или видеосъемку там, где это не было предусмотрено. По закону наблюдатели могут вести фото- и видеосъемку только в местах, определенных для этого председателем участковой комиссии.

Член Общественного штаба, первый зампредседателя ОП Кубани адвокат Артур Колесников, , сообщил, что на участок вызвали сотрудника полиции. Правоохранитель провел беседу с наблюдателем от кандидата на территории избирательного участка. После этого наблюдатель вернулся в помещение для голосования и находился там до закрытия.

Сегодня тот же наблюдатель от кандидата присутствует на участке 21-34. Он продолжает свою деятельность и действия, дестабилизирующие работу избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края в Telegram.

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