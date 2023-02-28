Совет глав правительств СНГ пройдет с 7 по 9 июня в Сочи

Об этом 28 февраля сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Программа мероприятий российского председательства в ЕАЭС включает порядка 70 заседаний, конференций, круглых столов, посвященных развитию взаимодействия в рамках Союза.

«Так, например, в привязке к заседанию Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая в Сочи с участием глав государств — членов ЕАЭС состоится Евразийский экономический форум», — сказал Панкин.

Он также сообщил, что на полях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ 7-9 июня в Сочи пройдут III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, а также международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом».

По его словам, основное внимание России в текущем году будет направлено на реализацию приоритетов, изложенных президентом РФ в обращении к главам государств — членов ЕАЭС. В их числе обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической независимости ключевых секторов экономики, ускорение цифровой трансформации. А также создание общего финансового рынка, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры, климатическая повестка и наращивание научного и молодежного обменов.

Также, по его словам, продолжится развитие международной повестки ЕАЭС.

«Важным представляется выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества стран «пятерки» с зарубежными партнерами и международными объединениями, расширение контактов с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Наше объединение должно стать одним из ключевых центров формирования Большого Евразийского партнерства», — цитирует Панкина ТАСС.

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