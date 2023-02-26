Путин предупредил об угрозе исчезновения русского народа в случае распада РФ
Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 февраля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам главы государства, если планы западных стран осуществятся, и Российская Федерация пойдет по пути распада, то судьбы многих народов страны могут кардинально измениться.
«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста.
Президент подчеркнул, что планы западных стран по разделу Российской Федерации письменно задокументированы. Он добавил, что у Запада только одна цель — ликвидировать Россию в ее нынешних границах. По словам Путина, Запад сможет принять РФ в «семью цивилизованных народов» только по частям.
Глава государства отметил, что России важно обеспечивать надежную безопасность от внешних угроз для сохранения страны, сообщает RT.
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