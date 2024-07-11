Совет федерации одобрил увеличение госпошлины за развод до 5 тыс. рублей

Совет федерации одобрил изменения в налоговой системе РФ. В частности, госпошлина на развод, если у пары нет общих детей, выросла с 650 до 5 тыс. рублей.

Уточняется, что эту сумму придется заплатить как при разводе по взаимному решению, так и при расторжении брака через суд. При этом пошлина за заключение брака не изменилась. Она составляет 350 рублей.

Помимо повышения пошлины за развод повысились госпошлины и на другие услуги. Так для выдачи аттестата придется заплатить 2 тыс. рублей вместо 1,3 тыс. рублей, за внесение изменений в документ — 500 рублей вместо 350 рублей. Выдача дубликата будет стоить 2 тыс. рублей вместо 1,3 тыс. рублей.

Госпошлина за смену имени повысится с 1,6 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. За то, чтобы исправить или внести изменения в записи актов гражданского состояния, нужно будет заплатить госпошлину в размере 700 рублей. Раньше было 650 рублей. Помимо этого устанавливается госпошлина за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений в 3,5 тыс. рублей и за внесение в них изменений в 1,6 тыс. рублей.

До 400 тыс. рублей повышается пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством. До этого было 35 тыс. рублей. В случае естественных монополий госпошлина увеличивается с 16 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Кроме того, повышаются госпошлины по сделкам с дорогой недвижимостью, пишет «Коммерсантъ».

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