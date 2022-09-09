Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

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Решение Совета ЕС о приостановке упрощенного визового режима с РФ огласили 9 сентября.

После вступления решения в силу к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз. Стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, будут необходимы дополнительные документы, а также увеличится время рассмотрения запроса и ужесточатся правила выдачи многократных виз.

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — сказано в заявлении Совета ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Ожидается, что решение будет применяться с 12 сентября, сообщает RT.

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