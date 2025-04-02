Совет атаманов Кубанского казачьего войска провели в Отрадненском районе

На мероприятии обсудили участие казаков в СВО и охрану общественного порядка. Совещание прошло под председательством вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

Казачьим войском сформировано уже пять добровольческих отрядов для участия в спецоперации — это лучший результат в РФ, отметил Власов. По его словам, казаки уделяют особое внимание поддержке участников СВО. Так, на фронт доставили более 7,2 тыс. т гумпомощи.

«Чем лучше будет развиваться казачья экономика, тем больше мы сможем поддерживать фронт и семьи бойцов, укреплять свою материально-техническую базу, открывать новые военно-спортивные и патриотические казачьи молодежные клубы, оказывать содействие православным храмам, казачьим школам и детским садам, реализовывать инфраструктурные проекты», — сказал Власов.

На совете подвели итоги работы казачьих кооперативов и личных подсобных хозяйств. В этом году в севообороте по Кубанскому казачьему войску задействовали 23,7 тыс. га пахотных земель, засеяли свыше 13 тыс. га.

Вице-губернатор отметил улучшение результатов по различным направлениям деятельности. Так, в прошлом году план по отправке казаков на военную службу в ВС РФ был выполнен на 100%. Также на совещании рассмотрели вопросы первоначальной постановки казачьей молодежи на воинский учет, призыву, взаимодействию с комиссариатами и ДОСААФ.

В заключении Александр Власов наградил районные казачьи общества «За содействие СВО», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в крае при подготовке к Пасхе и Радонице, а также к празднованию Дня Победы в охране правопорядка будет задействовано порядка 7 тыс. представителей Кубанского казачьего войска.