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Совершивший аварийную посадку в поле самолет Сочи — Омск разберут на запчасти

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovershivshij-avarijnuyu-posadku-v-pole-samolet-sochi-omsk-razberut-na-zapchasti
Совершивший аварийную посадку в поле самолет Сочи — Омск разберут на запчасти
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Пассажирский рейс «Сочи — Омск» 12 сентября приземлился на грунт в Новосибирской области 12 сентября. На его борту находились 159 пассажиров, среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Уже почти три месяца самолет Airbus A320 компании «Уральские авиалинии» находится в поле под Новосибирском. Специалисты решают, что с ним делать дальше.

Близкий к авиавластям источник сообщил, что севший в поле самолет не будут восстанавливать. Его разберут на запчасти и спишут в утиль. Взлет лайнера с грунта категорически исключен из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

В «Уральских авиалиниях» заверили, что дальнейшая судьба их Airbus еще окончательно не решена. Компания продолжает переговоры со страховщиком — «АльфаСтрахованием», пишет газета «Известия».

Читайте также: пилотам экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск предложили уволиться. Компания «Уральские авиалинии» предложила написать заявления на увольнения по собственному желанию командиру самолета Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову.

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