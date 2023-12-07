Совершивший аварийную посадку в поле самолет Сочи — Омск разберут на запчасти

Пассажирский рейс «Сочи — Омск» 12 сентября приземлился на грунт в Новосибирской области 12 сентября. На его борту находились 159 пассажиров, среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Уже почти три месяца самолет Airbus A320 компании «Уральские авиалинии» находится в поле под Новосибирском. Специалисты решают, что с ним делать дальше.

Близкий к авиавластям источник сообщил, что севший в поле самолет не будут восстанавливать. Его разберут на запчасти и спишут в утиль. Взлет лайнера с грунта категорически исключен из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

В «Уральских авиалиниях» заверили, что дальнейшая судьба их Airbus еще окончательно не решена. Компания продолжает переговоры со страховщиком — «АльфаСтрахованием», пишет газета «Известия».

Читайте также: пилотам экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск предложили уволиться. Компания «Уральские авиалинии» предложила написать заявления на увольнения по собственному желанию командиру самолета Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову.