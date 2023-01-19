Совершающий круизы из Сочи лайнер Astoria Grande смог пришвартоваться в Турции спустя сутки
Происшествия
19.01.2023 12:40
Днем ранее круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного ветра и врезался в пристань.
Капитан судна принял решение продолжить швартовку только после улучшения погоды. Спустя сутки лайнер, совершающий круизы из Сочи, смог пришвартоваться в Турции. Туристы высадились на берег.
Круиз по Турции продолжится в запланированном режиме. В следующий по маршруту порт в городе Орда судно отправится вечером 19 января. В Сочи Astoria Grande вернется 21 января, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту круизного лайнера Astoria Grande, который накануне не смог пришвартоваться в турецком порту, находятся 668 человек — 385 пассажиров и 283 члена экипажа.
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