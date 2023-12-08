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Совбез: шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovbez-shtorm-na-chernom-more-mog-rasseyat-ukrainskie-minnye-polya
Совбез: шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля
Фото ajs1980518, pixabay.com

Заместитель секретаря Совета Безопасности Михаил Попов в интервью рассказал, что буря была настолько мощной, что высота волн доходила до 9 м.

«Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — сказал Михаил Попов.

Он отметил, что Черное море на многие годы превратилось в опасный для судоходства регион.

«И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств», — цитирует Михаила Попова «Комсомольская правда».

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