Совбез: шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля
Политика
08.12.2023 13:23
Заместитель секретаря Совета Безопасности Михаил Попов в интервью рассказал, что буря была настолько мощной, что высота волн доходила до 9 м.
«Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — сказал Михаил Попов.
Он отметил, что Черное море на многие годы превратилось в опасный для судоходства регион.
«И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств», — цитирует Михаила Попова «Комсомольская правда».
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