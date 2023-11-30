Шторм в Черном море вынудил нефтяников Казахстана снизить объем добычи нефти

По словам советника министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова, 28 ноября добыча нефти на крупных месторождениях в республике Казахстан снизилась на 56% от обычного уровня в 172 тыс. т в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), введенными из-за шторма.

По данным ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса Казахстана, снижение добычи затронуло такие крупнейшие месторождения страны, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Снижение добычи по компании «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз составляет 67% — с 83,4 тыс. т до 27,2 тыс. т. Компания North Caspian Operating Company сократила добычу нефти на месторождении Кашаган на 65% — с 54 тыс. т до 18,6 тыс. т. Следом еще одна крупная казахстанская компания Karachaganak Petroleum Operating (KPO) снизила добычу нефти на месторождении Карачаганак на 34% — с 36 тыс. т до 23,8 тыс. т в сутки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-порта «Кубань 24», КТК 27 ноября остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. Прием нефти в систему о грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. Это связано с высокой заполненностью резервуаров. Погрузка нефти остановлена из-за штормового предупреждения, танкеры отведены в районы ожидания.