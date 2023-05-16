Соцвыплаты на улучшение жилищных условий с начала года получили около 140 молодых семей в Краснодарском крае

Всего в 2023 году поддержку на покупку или строительство жилья получат 298 молодых семей.

«В начале года семьям-участникам выдали 251 свидетельство, из них 138 уже оплачены. Остальные реализуют свое право до конца 2023 года. После получения документа у граждан есть семь месяцев, чтобы выбрать жилье и воспользоваться субсидией», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Сейчас выплаты получили большинство семей из Краснодара, Новороссийска, Белореченска, Крымска и Северского района. На реализацию программы из федерального, краевого и местных бюджетов предусмотрено 657 млн рублей.

Чтобы принять участие в социальной программе, нужно подать заявление через Госуслуги или в администрацию муниципалитета. Выплаты предоставляются молодым семьям — с детьми или без них, — которым необходимо жилье. Возраст каждого супруга при этом не должен превышать 35 лет. Подробные условия получения выплаты можно узнать на сайте краевого министерства ТЭК И ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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