Соцсети: Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть 20 марта
Общество
18.03.2023 10:25
Информация об этом появилась в некоторых городских пабликах 17 марта. Однако официальной информации о том, когда в парке «Краснодар» откроют Японский сад пока нет.
На территории Японского сада собрали редкие деревья и кустарники, обустроили пруды, деревянные настилы и мостики, а также установили дома один в один как в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет самым крупным Японским садом в Европе.
Строительные работы в новой локации парка «Краснодар» вели около года. Ранее стало известно, что он откроется уже этой весной.
Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар». Всего на его территории создали 26 локаций.
Популярные новости
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
- Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи