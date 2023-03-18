Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Соцсети: Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть 20 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-yaponskij-sad-v-parke-krasnodar-mogut-otkryt-20-marta
Соцсети: Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть 20 марта
Фото из соцсетей

Информация об этом появилась в некоторых городских пабликах 17 марта. Однако официальной информации о том, когда в парке «Краснодар» откроют Японский сад пока нет.

На территории Японского сада собрали редкие деревья и кустарники, обустроили пруды, деревянные настилы и мостики, а также установили дома один в один как в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет самым крупным Японским садом в Европе.

Строительные работы в новой локации парка «Краснодар» вели около года. Ранее стало известно, что он откроется уже этой весной.

Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар». Всего на его территории создали 26 локаций.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Польза и вред рыбьего жира
Польза и вред рыбьего жира
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
  4. Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях