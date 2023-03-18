Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Соцсети: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-vratar-krasnodara-matvej-safonov-zarazilsya-koronavirusom-i-propustit-blizhajshie-matchi
Соцсети: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи
Матвей Сафонов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его данным, у основного голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова выявили коронавирус. Теперь он пропустит ближайшие матчи за клуб и сборную Россию.

Журналист добавил, что на выездной товарищеский матч против Ирана, который пройдет 23 марта, в национальную сборную вместо Сафонова вызовут вратаря «Сочи» Сослана Джанаева.

Читайте также: «Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19. Теперь на официальном портале будут публиковать только статистику о количестве выявленных случаев за сутки.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Польза и вред рыбьего жира
Польза и вред рыбьего жира
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
  4. Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях