Соцсети: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи
Спорт
18.03.2023 11:56
Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По его данным, у основного голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова выявили коронавирус. Теперь он пропустит ближайшие матчи за клуб и сборную Россию.
Журналист добавил, что на выездной товарищеский матч против Ирана, который пройдет 23 марта, в национальную сборную вместо Сафонова вызовут вратаря «Сочи» Сослана Джанаева.
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