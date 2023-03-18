Соцсети: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его данным, у основного голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова выявили коронавирус. Теперь он пропустит ближайшие матчи за клуб и сборную Россию.

Журналист добавил, что на выездной товарищеский матч против Ирана, который пройдет 23 марта, в национальную сборную вместо Сафонова вызовут вратаря «Сочи» Сослана Джанаева.

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