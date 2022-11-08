Соцсети: в Сочи женщина разбила окно автобуса и нецензурно обругала пассажиров
Происшествия
08.11.2022 11:29
Инцидент произошел вечером 7 ноября в автобусе № 19. Причины конфликта пока точно неизвестны.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что женщина, ехавшая в автобусе с ребенком, начала нецензурно оскорблять других пассажиров, в том числе детей. По одной из версий, ей не понравилось, что в транспорте ехал ребенок с бананом в руке.
Возмущенные поведением женщины пассажиры попросили ее покинуть автобус. Она вышла из транспорта взяла камень и разбила переднее стекло автобуса.
Точные обстоятельства конфликта в транспорте выясняются. Официального комментарии по этому инциденту пока не поступало.
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