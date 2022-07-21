Соцсети: в Новороссийске неадекватный мужчина хватал ребенка на улице, чтобы «поиграть»
Общество
21.07.2022 16:18
Инцидент произошел вечером 20 июля на проспекте Ленина. Неадекватный мужчина распугал женщин с детьми.
Очевидица рассказала в соцсетях, что мужчина, который по внешним признакам был пьян, сначала справил нужду на газоне возле родителей с детьми. Потом он подошел к людям, лег на лавку и схватил одного из детей. Матери ребенка мужчина заявил, что хотел с ним «поиграть».
Из-за неадекватного поведения мужчины все, кто находился рядом, ушли. Он некоторые время шел за одной из женщин с ребенком и угрожал ей.
В пресс-службе УМВД Новороссийска интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что никто из очевидцев этого инцидента не обращался за помощью в полицию.
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