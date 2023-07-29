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Соцсети: ребенка волной смыло в море на одном из пляжей в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-rebenka-volnoj-smylo-v-more-na-odnom-iz-plyazhej-v-siriuse
Соцсети: ребенка волной смыло в море на одном из пляжей в Сириусе
Фото t.me/chp_sochi

Очевидцы 28 июля сняли на видео момент спасения подростка на пляже в Сириусе. Подростка смыло волной в море, но он смог ухватиться за буй и дождался помощи спасателей.

Около часа потребовалось спасателям, чтобы вытащить мальчика из бушующего моря. На берегу ждали медики.

Благодаря слаженной работе спасателей и бесстрашию самого ребенка его удалось доставить на берег практически невредимым — у мальчика лишь ссадины на теле, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено. Волнение моря ожидается 4–5 баллов. Местами на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.

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