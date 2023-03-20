Соцсети: открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на 23 марта
Общество
20.03.2023 09:53
Об этом сообщил краснодарский предприниматель Александр Кравченко в соцсетях. Ранее он анонсировал открытие Японского сада в парке «Краснодар» 20 марта.
«Друзья, парк чуть притормозил. Встретимся в четверг», — написал Кравченко в Telegram.
На территории Японского сада собрали редкие деревья и кустарники, обустроили пруды, деревянные настилы и мостики, а также установили дома один в один как в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет самым крупным Японским садом в Европе.
Строительные работы в новой локации парка «Краснодар» вели около года. Ранее стало известно, что он откроется уже этой весной.
Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар». Всего на его территории создали 26 локаций.
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