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Соцсети: открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на 23 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-otkrytie-yaponskogo-sada-v-parke-krasnodar-perenesli-na-23-marta
Соцсети: открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на 23 марта
Фото t.me/prostoevgeny

Об этом сообщил краснодарский предприниматель Александр Кравченко в соцсетях. Ранее он анонсировал открытие Японского сада в парке «Краснодар» 20 марта.

«Друзья, парк чуть притормозил. Встретимся в четверг», — написал Кравченко в Telegram.

На территории Японского сада собрали редкие деревья и кустарники, обустроили пруды, деревянные настилы и мостики, а также установили дома один в один как в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет самым крупным Японским садом в Европе.

Строительные работы в новой локации парка «Краснодар» вели около года. Ранее стало известно, что он откроется уже этой весной.

Читайте также: в соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар». Всего на его территории создали 26 локаций.

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