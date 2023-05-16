Соцсети: новым главным тренером ПФК «Кубань» станет Александр Григорян

Последним место работы Григоряна был женский клуб ЦСКА. Он прекратил работу в нем с октября прошлого года.

По данным журналиста Ивана Карпова, теперь Александр Григорян возглавит ПФК «Кубань». Контракт с ним заключат в ближайшие дни до конца текущего сезона. Если Григоряну удастся спасти «Кубань» от вылета во Вторую лигу, то соглашение с ним продлят на следующий сезон.

Ранее Григорян работал в «Химках», «Анжи», «Тамбове», «СКА-Энергии», «Луч-Энергии», «Тосно», «Машуке-КМВ», армянских клубах «Урарту» и «Алашкерт», женских клубах «Лада», «Надежда», «Звезда-2005».

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